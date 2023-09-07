إعلام: مجموعة العشرين توافق على منح الاتحاد الأفريقي صفة "عضو دائم"

ذكرت وسائل إعلام أن دول مجموعة العشرين وافقت على منح الاتحاد الأفريقي صفة عضو دائم في المجموعة، وأشارت إلى أن القرار سيتم الإعلان عنه خلال القمة التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، مطلع الأسبوع المقبل.
موسكو – سبوتنيك. وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين سيكسبه الوضع نفسه الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي في المجموعة، التي تتطلع إلى إتاحة حضور أقوى لدول أفريقيا في القضايا الدولية.
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ومن المقرر عقد قمة قادة مجموعة الـ20 على مستوى رؤساء الدول والحكومات يومي 9 و10 سبتمبر/ أيلول الجاري في نيودلهي.
وتتولى الهند رئاسة مجموعة الـ20 منذ الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2022 حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
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وتمثل مجموعة الـ20 منتدى حكوميا دوليا، وتضم في عضويتها 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وتمثل المجموعة 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم و75 في المئة من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، وتهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.
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