إعلام: مجموعة العشرين توافق على منح الاتحاد الأفريقي صفة "عضو دائم"

ذكرت وسائل إعلام أن دول مجموعة العشرين وافقت على منح الاتحاد الأفريقي صفة عضو دائم في المجموعة، وأشارت إلى أن القرار سيتم الإعلان عنه خلال القمة التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، مطلع الأسبوع المقبل.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين سيكسبه الوضع نفسه الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي في المجموعة، التي تتطلع إلى إتاحة حضور أقوى لدول أفريقيا في القضايا الدولية.

رئيس مجلس الدولة الصيني يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في الهند

ومن المقرر عقد قمة قادة مجموعة الـ20 على مستوى رؤساء الدول والحكومات يومي 9 و10 سبتمبر/ أيلول الجاري في نيودلهي.

وتتولى الهند رئاسة مجموعة الـ20 منذ الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2022 حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

الخارجية: لافروف سيترأس الوفد الروسي في قمة العشرين

وتمثل مجموعة الـ20 منتدى حكوميا دوليا، وتضم في عضويتها 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.