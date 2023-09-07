الخارجية الروسية: موسكو تواصل سعيها لإيجاد طريق إلى عالم خال من التهديدات النووية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا ملتزمة دائما بإيجاد سبيل نحو عالم خال من التهديد النووي.

وقال ريابكوف، اليوم الخميس، خلال ندوة حول “تعزيز نظام عدم الانتشار النووي” في بيشكيك إن “روسيا ملتزمة دائما بإيجاد سبل لدفع العالم نحو عالم خال من التهديدات النووية. لقد قدمت بلادنا ولا تزال تقدم مساهمة كبيرة في الحد من الأسلحة النووية”.

وأضاف: “احتمالات الصراع المتراكمة والتي لم تتوقف في الوقت المناسب بين القوى النووية أدت بالفعل إلى أزمة حادة للغاية في المنطقة الأوروبية الأطلسية وتهدد بالتطور إلى مواجهة عسكرية مفتوحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

وتابع ريابكوف: “لقد اعتمدت دول الناتو على التوسع الضار والمستمر وتصعيد التنمية العسكرية واتباع السياسة العدوانية تجاه الأراضي الواقعة مباشرة في منطقة المصالح الحيوية لروسيا. وتم استخدام خصومنا لتنفيذ إجراءات عدوانية قسرية… كذريعة لفتح ضغوط قوية على روسيا، فإن هذا الضغط خطير الآن ويتأرجح على شفا صراع مسلح بين القوى النووية”.

وقال: “إمداد أوكرانيا بأسلحة اليورانيوم المنضب هو عمل إجرامي من جانب الولايات المتحدة”.

وأضاف: “هذه ليست مجرد خطوة تصعيدية، بل هي انعكاس لتجاهل واشنطن الصارخ للعواقب البيئية لاستخدام هذا النوع من الذخائر في منطقة الصراع”.

“البنتاغون” يزود أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بـ”أبرامز”

ووفقا له، تم نشر مئات المواد في العالم بمشاركة خبراء وعلماء بيئة وأطباء وكيميائيين حول الضرر الذي لا يمكن إصلاحه والذي يمكن أن تسببه هذه الأسلحة للبيئة.