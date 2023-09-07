رئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد الحدود الشمالية ويفحص استعداد قواته لأي تصعيد مع "حزب الله"

انتقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، أمس الأربعاء، قانون التجنيد الذي يدفع به الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ويهدف إلى إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي “jdn”، مساء أمس الأربعاء، أن تصريحات الجنرال هاليفي جاءت على هامش زيارته المهمة إلى الحدود الشمالية للبلاد، على الحدود اللبنانية، تخوفا من التصعيد مع “حزب الله”.

إعلام: إسرائيل تستعد للتصعيد في عدة ساحات

وأوضح الموقع الإلكتروني أن الجنرال هاليفي فحص مدى استعداد قواته العسكرية لأي عمليات تصعيد مع لبنان أو “حزب الله”، ومدى ملاءمة مستودعات الطوارئ في الموقع، مستعرضا استعداد المنطقة الشمالية العسكرية للحرب وحالة مستودعات الطوارئ بشأن سيناريوهات الطوارئ المختلفة.

وأجرى رئيس الأركان الإسرائيلي حوارا مطولا مع نحو 20 من قادة الكتائب وكبار قادة الاحتياط في المنطقة الشمالية، مشددا على أهمية الحفاظ على تماسك الجيش الإسرائيلي وجاهزيته لأي سيناريوهات للتصعيد خلال هذه الفترة المقبلة.

ويوم السبت الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية تستعد لحالة من التصعيد على أكثر من جبهة، حيث أفاد الموقع الإلكتروني “روتر نت”، أن المنظومة الإسرائيلية الأمنية تجري استعداداتها لتصعيد في عدة ساحات وذلك في ظل وجود قرار إسرائيلي بزيادة نشاط الجيش في مدن وبلدات الضفة الغربية.

ونقل الموقع الإلكتروني عن هيئة البث الإسرائيلية أن هناك حالة من الاستعداد الجيد للجيش الإسرائيلي للتصعيد في عدة ساحات مع قرب موسم الأعياد ورغبة في الربط بينها، وأن تلك المخاوف الإسرائيلية تأتي في ظل العمليات الأخيرة في الضفة الغربية والمتصاعدة في آن واحد، فضلا عن الدعوات من لبنان وقطاع غزة لتنفيذ المزيد منها.