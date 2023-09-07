المدفعية الروسية تدمر مواقع أوكرانية متوارية خلف الأشجار… فيديو

شكلت أطقم المدفعية الروسية بمختلف فئاتها عنصرا حاسما في جميع الصراعات التاريخية والمعاصرة التي خاضتها روسيا.
وينفذ سلاح المدفعية الروسي مهام التمهيد الناري والاستهداف المباشر لمعاقل القوات الأوكرانية بكفاءة عالية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.
انتشرت مشاهد للعمل القتالي لأطقم المدفعية الروسية الثقيلة أثناء استهدافها مواقع ومعدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
وتظهر اللقطات تحقيق الضربات لأهدافها بنسف المواقع الأوكرانية المتخفية تحت الغطاء النباتي في المنطقة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك