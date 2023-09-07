"كل ما هو محرم دوليا يرسل لأوكرانيا"… أمريكا تسلم قذائف اليورانيوم المنضب لكييف

وتمتاز شظايا هذا النوع من القذائف بإمكانية اشتعالها تلقائيا في الهواء، ما يمنحها إصابة إضافية للهدف، وتوفر، الكثافة العالية لمعدن اليورانيوم قوة دافعة للاختراق ومسارًا مستقيمًا، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل إيقافه، ويمكن أيضًا استخدام “التنغستن” (معدن فولاذي رمادي)، الذي يتمتع بكثافة مماثلة لليورانيوم، ولكن اليورانيوم المنضب لديه قدرة أكبر على اختراق الأهداف.

وعلى عكس “التنغستن”، فإن اليورانيوم قابل للاشتعال، كما أن نقطة انصهاره أقل من “التنغستن”. عندما يضرب اليورانيوم المخترق هدفًا ما، ترتفع درجة حرارة سطحه بشكل كبير، ما يؤدي إلى تليين موضعي فيما يعرف باسم “شرائط القص الأدياباتيكية”، وتقشير أجزاء من سطح المقذوف.