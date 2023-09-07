لحظة هروب سجين أمريكي خطير بأسلوب غير متوقع في وجود الحراس… فيديو

تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد طريقة هروب “جهنمية”، نفذها قاتل خطير للفرار من أحد السجون الأمريكية.

ونشر مكتب الادعاء العام لمقاطعة تشيستر في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، أمس الأربعاء، فيديو يوضح كيفية هروب السجين، دانيلو كافالكانتي، من السجن الأسبوع الماضي.

ويبين الفيديو كافالكانتي وهو يسير بخفة بقدميه ويديه على جدارين يفصلهما رواق، يبلغ طوله 1.5 متر، وذلك في ظل وجود حراس السجن في ساحة التدريب.

ووصفت وسائل إعلام طريقة هروب دانيلو كافالكانتي، من السجن بـ”السلطعون”، بسبب طريقة سير الحيوان البحري.

ولا يزال كافالكانتي طليقا، حتى لحظة كتابة هذه السطور، فيما شدد المسؤولون عن السجن في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، أنهم سيتحركون سريعا لتعزيز إجراءاتهم الأمنية.