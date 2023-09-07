مسؤولان سابقان في البنتاغون يحذران من الخطوة الأمريكية بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم

كشف مسؤولان سابقان في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن رفضهم الكامل لقرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، حيث اعتبروا أن هذه الخطوة ستكون “علامة يأس” واضحة فيما يتعلق “بالهجوم المضاد” الفاشل الذي شنته كييف.

وبهذا الصدد، قال الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، إيرل راسموسن، لوكالة “سبوتنيك”: “بالتأكيد قرار سيء من جميع النواحي”، مضيفا أنه “لا يفسر هذه الخطوة على أنها تصعيد في حد ذاته”.

وتابع راسموسن، بالقول: “لقد فعلت بريطانيا، ذلك من قبل، وأنا متأكد من أن ذلك تم بالتشاور والتنسيق مع أمريكا، والذخيرة تنفد لدى الجيش الأمريكي ولا بد من حلول”.

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ولفت راسموسن، بالقول: “بالإضافة إلى ذلك، لقد تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية، للفشل الكامل وانهار “الهجوم المضاد”، لذا فإن ذلك يعد علامة على اليأس بطريقة ما”، معتبرًا أن “ما يحصل خطأ لا يوصي بالإقدام على الخطوة الأمريكية الجديدة المتمثلة بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم”.

وأضاف، قائلا: “ستكون العواقب طويلة الأمد، ما كان ذات يوم أرضًا زراعية خصبة سوف تتلوث، ومن المحتمل أن تكون هناك زيادة في معدلات السرطان، ومن المؤكد أن صحة الشعب الأوكراني، سوف تتأثر أيضًا، فالعراق كان مؤشرًا”.

وفي سياق متصل، أعلنت مستشارة سابقة في البنتاغون، كارين كوياتكوفسكي، لـ”سبوتنيك”، أن “كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحد،ة كانتا ترسلان قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، والتي لم يكن، باعترافهما، أي مساءلة عن مكان استخدامها وكيف سيتم استخدامها”.