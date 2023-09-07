باتيلي يؤكد استعداده لدعم قادة ليبيا للاتفاق على تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، “استعداد الأمم المتحدة لدعم القادة في البلاد، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة”.

وقال باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، عقب زيارته إلى مدينة العزيزية جنوبي طرابلس، إنه أكد دعم الأمم المتحدة الدائم من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات، بحسب قوله.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن “الجميع في العزيزية، أعربوا عن الاستياء إزاء استمرار تهميش منطقتهم وإقصائها، ودعوا إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة وحقيقية، وإشراكهم في العملية السياسية”.

جددت التأكيد على استعداد الأمم المتحدة الدائم لدعم القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية الفاعلية على جميع المستويات للعمل معًا، ومن خلال حوار بناء، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات pic.twitter.com/DQLNiL4y3w — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) September 6, 2023

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد التقى المبعوث الأممي، مؤكدًا ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات، فيما أوضح الأخير، أنه “لا بد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، تلبيةً لرغبة الشعب الليبي”.

من جهته، أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، “الوقوف بالمرصاد أمام من يزرع الفتن ويزعزع أمن الوطن والمواطن”، مؤكدًا أن “عهد الحروب ولى ولن يعود في ليبيا مرة أخرى”، بحسب قوله.

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