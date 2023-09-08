إعلام: "عرض فلكي" من الاتحاد السعودي لمحمد صلاح قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات

أعلنت وسائل إعلام رياضية أن “نادي اتحاد جدة السعودي يخطط لتقديم عرض جديد لنجم ليفربول محمد صلاح، بقيمة 225 مليون جنيه إسترليني، (نحو 280 مليون دولار)”.

ونقل موقع “فوتبول إنسايدر”، عن مصادر قولها، إن “الاتحاد السعودي حال اتمام هذا العرض سيجعله رقما قياسيا عالميا جديدا”، مشيرة أن العرض سيتم تقديمه قبل إغلاق فترة الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس.

🚨 FI SOURCES! 🚨 – £225m Mohamed Salah bid prepared. 🤑 — Football Insider (@footyinsider247) September 7, 2023

وفي أواخر الشهر الماضي، أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن “لا أحد في الريدز يتحدث عن إمكانية رحيل محمد صلاح”، مضيفا: “لم يأتِ أي شخص ويسأله عن صلاح، ولم يحدث شيء”.

يأتي هذا بعدما ذكرت قناة “الرياضية” السعودية، نقلا عن مصادرها، أن مواجهة نيوكاسل ستكون الأخيرة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي قبل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.

وأضافت أن صلاح سيتوجه بعد المباراة إلى مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة لإجراء الكشف الطبي، تمهيدا لانضمامه إلى نادي الاتحاد.

مجتمع إعلام: صورة تكشف إتمام صفقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي والإعلان خلال ساعات

وكشفت تقارير في وقت سابق، أن اتحاد جدة عرض 100 مليون يورو على ليفربول، مقابل التخلي عن صلاح، الذي سيحصل بدوره على 200 مليون يورو إجمالي رواتبه.