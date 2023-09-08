دراسة: البريطانيون قد يشهدون أسوأ انخفاض في المعيشة منذ خمسينيات القرن الماضي

أفادت مؤسسة فكرية رائدة، أن الأُسَر داخل بريطانيا، في سن العمل، لن يشهدوا أي تحسن في مستويات المعيشة قبل الانتخابات العامة المقبلة المتوقعة، في عام 2024.

وتوقعت مؤسسة “Resolution Foundation”، في تقرير لها، أمس الأربعاء، أن “دخل الأسرة النموذجية في سن العمل في المملكة المتحدة، سيكون أقل بنسبة 4%، للسنة المالية 2024-2025، عما كان عليه، قبل 5 سنوات”.

وأشارت المؤسسة إلى أنه “في حين أن متوسط الأجور ينمو في بريطانيا، حاليا بشكل أسرع من أسعار المستهلكين، وذلك تزامنا مع بدء تراجع التضخم، إلا أن المكاسب ستقابلها زيادة في الضرائب، وأقساط الرهن العقاري، ونهاية مساعدات تكاليف المعيشة الحكومية”.

فيما لفتت المؤسسة إلى أن “الزيادات التي اعتمدها بنك “إنجلترا” في أسعار الفائدة لخفص التضخم على وجه التحديد، يتواصل تأثيرها على الأُسَر، خاصة من خلال التسبب في ارتفاع أقساط الرهن العقاري الشهرية”.

This parliamentary term is on track to be by far the worst for living standards since the 1950s. Typical working age household incomes are on course to be 4% lower in 2024-25 than they were in 2019-20. Never in living memory have families got so much poorer over a parliament. pic.twitter.com/dCykqOdp8O — Resolution Foundation (@resfoundation) September 7, 2023

وأضافت المؤسسة أن “ارتفاع معدلات الرهن العقاري والزيادات الحادة في الضرائب والاقتصاد الراكد، يعني أن العمال في المملكة المتحدة كانوا على المسار الصحيح، قبل الانتخابات التشريعية المتوقع إجراؤها، في عام 2024، ليعانوا من أسوأ انخفاض في الدخل، خلال فترة خمس سنوات، منذ خمسينيات القرن الماضي”.

ما مصير الاقتصاد البريطاني بعد تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي لأول مرة منذ 62 عاما