مالي.. مقتل 65 شخصا في هجومين لمسلحين

قالت الحكومة المؤقتة في مالي، إن 49 مدنيا و15 جنديا على الأقل قتلوا عندما هاجم مسلحون متطرفون معسكرا للجيش وسفينة في شمال شرق البلاد، اليوم الخميس.

وأضافت في بيان بثه التلفزيون الوطني، أن عددا كبيرا سقط جريحا. مشيرة إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وهاجم المتمردون قاربا يحمل مدنيين عبر السهول التي غمرتها الفيضانات والتي تفصل بين مدينتي جاو وموبتي خلال موسم الأمطار، حيث كانت السفينة مبحرة من جاو عندما حدث الهجوم.

هجوم مسلح على قرية في مالي يسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 11 آخرين

في 19 أغسطس/آب المنصرم، ذكرت مصادر محلية، أنه ما لا يقل عن 21 مدنيًا قتلوا في هجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في منطقة موبتي وسط مالي، وذلك في سياق الأحداث الجارية للتمرد في تلك المنطقة.