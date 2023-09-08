البنتاغون: الولايات المتحدة تعتزم تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب مع دبابات "أبرامز"

صرحت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتزم تزويد كييف بذخائر اليورانيوم المنضب عند تزويدها بدبابات “أبرامز”، والتي قد تكون هناك في الخريف.

واشنطن – سبوتنيك. وقالت سابرينا سينغ: “الهدف هو وجود القذائف هناك في الوقت الذي تكون فيه الدبابات هناك”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤول في البنتاغون لم تكشف عن اسمه، أن كييف ستحصل على أول 10 دبابات أمريكية من طراز “أبرامز” في منتصف سبتمبر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، تشمل قذائف يورانيوم منضب لدبابات “أبرامز”، ومعدات وذخائر أخرى.

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وتشمل حزمة المساعدات التي تقدر قيمتها بـ175 مليون دولار: معدات لدعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وذخائر إضافية لمنظومات راجمات صواريخ “هيمارس”، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، ومدافع هاون مع قذائفها عيار 81 ملم، وذخائر يورانيوم منضب عيار 120 ملم لدبابات أبرامز”.