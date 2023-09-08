إعلام: دورية إسرائيلية تلقي قنابل حارقة جنوب لبنان

ألقت دورية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، قنابل حارقة باتجاه بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

بيروت – سبوتنيك. وبحسب ما أفادت المعلومات التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من جيبين عسكريين ترجل منها عدد من جنود المشاة، أقدموا على رمي قنابل حارقة باتجاه خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون عند محلة الكروم الشراقي جنوب لبنان، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حريق في المحلة المذكورة.

وأوضحت المعلومات، أنه “لدى حضور آلية من الدفاع المدني لإطفاء الحريق قام جنود العدو بإطلاق النار في الهواء إرهابا لمنع فريق الدفاع المدني من إطفاء الحريق”.

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وفي السياق تم الإعلان عن انفجار لغمين أرضيين من مخلفات الجيش الإسرائيلي مزروعة في المنطقة جراء الحريق.