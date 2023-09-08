القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 92 مرة خلال اليوم الماضي

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 92 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 313 مقذوفا من عيارات مختلفة.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في “تليغرام”، أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 92 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية”.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 313 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وأضاف البيان، أن مناطق 5 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، زايتسيفو، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا.

وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم مراهقين من مواليد 2007، في غورلوفكا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة منظومة الدفاع الجوي “أوسا – أ كي إم” تدمر أهدافا جوية أوكرانية… فيديو