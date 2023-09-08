مجلس الشيوخ الأمريكي يتعهد بمواصلة المساعدات لأوكرانيا بما في ذلك الدعم العسكري

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن مجلس الشيوخ سيبقى ملتزماً بمواصلة المساعدات لأوكرانيا بما في ذلك الدعم العسكري.

موسكو – سبوتنيك. وقال سوليفان في معرض تعليقه على احتمال موافقة أعضاء مجلس الشيوخ على طلب الإدارة الأمريكية تقديم 24 مليار دولار إضافية لأوكرانيا من بينها أكثر من 13 مليار دولار مساعدات عسكرية، “هناك التزام قوي من الحزبين في مجلس الشيوخ على دعم أوكرانيا”.

وبحسب البيانات الرسمية، قدمت إدارة الرئيس جو بايدن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 43 مليار دولار، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جهتها، قدمت روسيا سابقًا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.

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وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن دول الناتو “تلعب بالنار” من خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

فيما أعلن الكرملين أن زيادة إمدادات الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا لا تسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون لها تأثير سلبي.