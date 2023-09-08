بايدن يمدد حالة الطوارئ الأمريكية بسبب التهديد بالتدخل في الانتخابات

واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، “أمدد لعام واحد إضافي النظام الوطني لحالة الطوارئ المعلن بمرسوم 13848 على خلفية خطر التدخل الخارجي في انتخابات الولايات المتحدة وتقويض ثقة المجتمع بها”.

وأضاف، “على الرغم من أنه لم تكن هناك أي أدلة على أن أي دولة أجنبية غيرت نتائج التصويت أو فرز الأصوات خلال أي انتخابات أمريكية، إلا أن القوى الخارجية سعت تاريخيا إلى الاستفادة من النظام السياسي الأمريكي الحر والشفاف”.