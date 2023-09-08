بايدن يمدد حالة الطوارئ الأمريكية بسبب التهديد بالتدخل في الانتخابات

مدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لعام إضافي سريان المرسوم التنفيذي الخاص بفرض حالة الطوارئ على خلفية “خطر التدخل في الانتخابات” الأمريكية.
واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، “أمدد لعام واحد إضافي النظام الوطني لحالة الطوارئ المعلن بمرسوم 13848 على خلفية خطر التدخل الخارجي في انتخابات الولايات المتحدة وتقويض ثقة المجتمع بها”.
وأضاف، “على الرغم من أنه لم تكن هناك أي أدلة على أن أي دولة أجنبية غيرت نتائج التصويت أو فرز الأصوات خلال أي انتخابات أمريكية، إلا أن القوى الخارجية سعت تاريخيا إلى الاستفادة من النظام السياسي الأمريكي الحر والشفاف”.
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ويطبق نظام حالة الطوارئ هذا منذ 12 سبتمبر 2018 حينما تم فرضه من قبل إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.
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