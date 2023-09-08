كوريا الشمالية تدشن غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة

دشنت كوريا الشمالية “غواصة هجومية نووية تكتيكية” بُنيت حديثًا قادرة على شن هجوم نووي تحت الماء لتعزيز الردع النووي للبلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة.

موسكو – سبوتنيك. وأشارت وكالة الأنباء المركزية إلى، أن الزعيم كيم جونغ أون حضر حفل التدشين الذي أقيم يوم السادس من الشهر الجاري.

وتابعت الوكالة أن “حفل تدشين الغواصة يبشر ببداية فصل جديد لتعزيز القوة البحرية للبلاد”.

وفي أوائل شهر سبتمبر، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كوريا الشمالية أجرت مناورات تحاكي ضربة نووية تكتيكية ردا على التدريبات المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وفقا للوكالة، تم إطلاق صاروخين مجنحين استراتيجيين بعيدي المدى “برؤوس حربية تحاكي الرؤوس النووية”.

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وتؤكد بيونغ يانغ أن مستوى “التهور وهستيريا المواجهة الخطيرة التي أظهرتها مؤخرا الولايات المتحدة وقطاع الطرق من جمهورية كوريا وصل إلى مستوى غير مسبوق”.