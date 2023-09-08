إيلون ماسك ينفي تقارير عن تقييده تشغيل الاتصالات الفضائية ستارلينك قبالة شبه جزيرة القرم

نفى الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، تقارير عن تقييده عام 2022 تشغيل الاتصالات الفضائية ستارلينك قبالة شبه جزيرة القرم، مؤكدا أنه أحبط هجوم كييف على أسطول البحر الأسود الروسي.

واشنطن – سبوتنيك. وكتب ماسك على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): “لم يتم تفعيل مناطق ستارلينك المحددة. ولم تقم شركة سبيس إكس بإلغاء تنشيط أي شيء”.

وأوضح رجل الأعمال، فقد تلقى طلبا عاجلاً من “الحكومة الأوكرانية” لتفعيل ستارلينك على طول الطريق بأكمله إلى ميناء سيفاستوبول من أجل “إغراق معظم الأسطول الروسي الراسي هناك”.

وقال: “إذا وافقت على الطلب، فستكون سبيس إكس متورطة في عمل حربي كبير وتصعيد للصراع”.

وجاء هذا ردا على ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، أن ماسك أمر بالحد من عمل شبكة الإنترنت الفضائية ستارلينك بالقرب من شبه جزيرة القرم، وبالتالي أحبط الهجوم الأوكراني على الأسطول الروسي، نقلا عن كاتب سيرة ماسك الذاتية، والتر إيزاكسون، والتي ستصدر في 12 سبتمبر القادم.

وبحسب التقارير، فإن ماسك قلق من أنه ردا على “بيرل هاربور الصغير” يمكن لروسيا الرد بأسلحة نووية. وبسبب انقطاع خدمة ستارلينك، فقدت المسيرات الأوكرانية تحت الماء المحملة بالمتفجرات الاتصال وانجرفت إلى الشاطئ.

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وفي فبراير، قال ماسك إنه لن يسمح باستخدام أقمار ستارلينك الصناعية لتصعيد صراع قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.