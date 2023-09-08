هيئة الأركان الفرنسية: باريس تدرس عدة خيارات لانسحاب قواتها من النيجر

قال متحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية، إن فرنسا تدرس عدة خيارات لسحب قواتها من النيجر، وأن الاتصالات مستمرة مع الجيش النيجري وتتعلق بالجوانب العملياتية والفنية.

في وقت سابق، قال رئيس وزراء النيجر المعين الجديد، علي محمد الأمين زين، يوم الإثنين، إن القوات الفرنسية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني ودعا إلى رحيلها سريعا.

فرنسا: المجلس العسكري في النيجر “ليس لديه أهلية” للمطالبة بمغادرة سفيرنا

وتتمركز القوات الفرنسية إلى حد كبير في قاعدتها الجوية في نيامي عاصمة النيجر منذ أطاح المجلس العسكري في النيجر بالرئيس محمد بازوم المدعوم من باريس في أواخر يوليو/تموز.