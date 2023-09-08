مصدر: الغرب يعول على وضع خطة عمل ملموسة بشأن بدائل ممر الحبوب

صرح مصدر تركي شارك في الجانب الفني لصفقة الحبوب، بأن الغرب يعول على وضع خطة عمل ملموسة بشأن بدائل ممر الحبوب في ختام قمة” مجموعة العشرين” في الهند.

أنقرة – سبوتنيك. وبحسب المصدر يأتي ذلك في ضوء التصريحات الأخيرة للجانب الروسي. مشيرا إلى أن أنقرة على اطلاع على عدد من المقترحات.

وقال المصدر في حديث لوكالة “سبوتنيك”، نحن على اطلاع على عدد من المقترحات التي تعمل عليها دول الاتحاد الأوروبي حاليًا. وهذا نوع من خطة العمل للطرق البديلة (لممر الحبوب)”.

وأضاف، “هناك رغبة لدى شركائنا الغربيين في التوصل إلى تفاصيل محددة في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في الهند”.

ووفقا له، فإن نهج الجانب التركي في المناقشات لم يتغير.

كان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أعلن الأربعاء الماضي، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، والبدء في دراسة التفاصيل الفنية قريبا.

يوم الاثنين الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب لم يؤثر على أسواق الغذاء العالمية، وأسعار الحبوب آخذة في الانخفاض، ولا يوجد نقص في الغذاء.

روسيا وتركيا تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لتوريد مليون طن من الحبوب

وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، انتهى أجل مبادرة حبوب البحر الأسود، التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة، والتي نصت على إنشاء ممر إنساني للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية، خلال العام الماضي، لأن روسيا لم تجدد مشاركتها في الصفقة.