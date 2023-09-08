الإمارات .. سقوط طائرة عمودية في البحر وجاري البحث عن طاقمها

أكد الطيران المدني الإماراتي، اليوم الجمعة، تلقي بلاغ بسقوط طائرة عمودية تابعة لشركة “إيروجلف” في البحر.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، صباح اليوم الجمعة، عن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة الإماراتية للطيران المدني، تلقيها حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس، بلاغا يفيد بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf).

الهيئة العامة للطيران المدني: سقوط طائرة عمودية تابعة لشركة “إيروجلف” في البحر .. وجاري البحث عن طاقمها المكون من طيارين اثنين من الجنسية المصرية و الجنوب أفريقية#وام https://t.co/jvHlpVEKs9 pic.twitter.com/CfmnX3Sl2t — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 8, 2023

أوضحت الهيئة الإماراتية أن الطائرة كان على متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب أفريقية، حيث كانا في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي في الإمارات.

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وذكر قطاع التحقيقات في الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال حطام الطائرة، ولا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، في وقت انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى موقع سقوط الطائرة.

ومن آخريات عمليات سقوط الطائرات، ما أعلنت عنه سعودية في شهر يوليو/تموز الماضي، من أن طائرة مقاتلة من نوع “إف – 15 إس إيه” التابعة للقوات الجوية الملكية سقطت في منطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، أثناء مهمة تدريبية.