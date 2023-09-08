أعلن ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لا يمكنه الحديث عن هجوم مضاد ناجح للقوات الأوكرانية لأنه لم يكن على الخطوط الأمامية.

وقال ريتر خلال مقابلة مع قناة Judging Freedom على اليوتيوب، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لا يستطيع الذهاب إلى الخطوط الأمامية ودعه يحاول زيارة رابوتينو، سيموت هناك ويمكنه الذهاب إلى باخموت (أرتيوموفسك) لكنه سيموت هناك أيضا.

وأضاف ريتر بالقول: “أينما يذهب بلينكن على خط المواجهة، فإنه سيموت هذا هو بالضبط ما يحدث للجنود الأوكرانيين الموجودين هناك يموتون.

العملية العسكرية الروسية الخاصة بلينكين يبحث مع نظير الأوكراني الاستعدادات لشن هجوم مضاد

واعتبر الخبير أن هذا هو مصير جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين دخلوا المعركة ضد الجيش الروسي.