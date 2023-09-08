بوتين يهنئ الروس بالذكرى الثمانين لتحرير دونباس من النازيين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الروس بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير دونباس من الغزاة النازيين، مؤكدا أنه لا توجد قوة قادرة على قهر المقاتلين السوفييت.
وقال بوتين، في رسالة تهنئته مسجلة: “يعد الثامن من أيلول/سبتمبر عام 1943 تاريخًا مهمًا ومهمًا في تاريخ بلادنا، في مثل هذا اليوم، قبل 80 عامًا، تم تحرير مقاطعة دونباس الأسطورية التي لم تُقهر، معقل روسيا الذي يعود تاريخه إلى قرون، أرض الكادحين والمحاربين الأرض الغنية والسخية، تم تحريرها من الغزاة النازيين”.
وأضاف بوتين بالقول: “كانت مواردها ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعدو، وكان الاستيلاء عليها أحد أهداف الهجوم الألماني على الاتحاد السوفييتي. وقد بذل النازيون كل ما في وسعهم للسيطرة على سهوب دونيتسك، لإجبار الناس على العمل لآلة الرايخ الثالث العسكرية”.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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