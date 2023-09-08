بوتين يهنئ الروس بالذكرى الثمانين لتحرير دونباس من النازيين

وقال بوتين، في رسالة تهنئته مسجلة: “يعد الثامن من أيلول/سبتمبر عام 1943 تاريخًا مهمًا ومهمًا في تاريخ بلادنا، في مثل هذا اليوم، قبل 80 عامًا، تم تحرير مقاطعة دونباس الأسطورية التي لم تُقهر، معقل روسيا الذي يعود تاريخه إلى قرون، أرض الكادحين والمحاربين الأرض الغنية والسخية، تم تحريرها من الغزاة النازيين”.