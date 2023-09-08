الحكومة الروسية: إيرادات الميزانية من النفط والغاز تتجاوز منذ سبتمبر معدلات العام الماضي

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، أن إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز تجاوزت منذ أيلول/ سبتمبر الجاري، بشكل كبير معدلات، العام الماضي.

وقال ميشوستين خلال اجتماع حول مشروع الموازنة الفدرالية، لعام 2024، والتخطيط لعامي 2025 و2026: “إذا تحدثنا عن عائدات النفط والغاز، فقد تعافت، على الرغم من الضغوط الخارجية”، ووفقاً لوزارة المال الروسية، فإن “مسارها(الموازنة) منذ سبتمبر الجاري، تجاوز بشكل كبير معدلات العام الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط”.

عجز الميزانية الروسية في نهاية 2023 يبلغ نحو 2% من الناتج الإجمالي

وأشار ميشوستين إلى أن “الميزانية الروسية حققت، في نهاية آب/ أغسطس الماضي، فائضا قدره 230 مليار روبل (ما يعادل 2.36 مليار دولار تقريبًا)”، وأضاف: “حدث هذا بشكل كبير بفضل النمو الكبير في الإيرادات غير النفطية، في نهاية شهر أغسطس الماضي، والتي تجاوزت 1 تريليون و820 مليار روبل (ما يعادل 186.67 مليار دولار تقريبًا)، هذا يزيد بنسبة 56.5 في المئة عن مستوى، العام الماضي”.