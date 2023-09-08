قوات من جيش بوركينا فاسو تصل إلى النيجر

وصلت قوات من جيش بوركينا فاسو، إلى النيجر، اليوم الجمعة، من أجل البدء بتدريبات عسكرية تتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب.

موسكو – سبوتنيك. ونقلت قناة “الجزيرة” الإخبارية، اليوم الجمعة، عن مصدر عسكري في النيجر، إفادته بوصول وحدات من جيش بوركينا فاسو، إلى البلاد للتدرب على عمليات مكافحة الإرهاب، بحسب القناة.

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وأوضح موقع “بوركينا 24″، في 31 آب/ أغسطس الماضي، أن مجلس الوزراء في دولة بوركينا فاسو، قد صادق على مشروع قانون يتيح إرسال قوات عسكرية إلى جمهورية النيجر، مضيفا أن قرار المصادقة يتوافق مع الالتزامات الاستراتيجية لواغادوغو، بحسب الموقع.

وذكر وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، أن “إرسال قوات عسكرية إلى النيجر، من شأنه أن يعزز عمليات مكافحة الإرهاب، وأمن النيجر، يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن بوركينا فاسو”.

ويشار إلى أن سلطات بوركينا فاسو، قد أعلنت، في نيسان/أبريل الماضي، عن تعبئة عامة لمحاربة الإرهابيين، في محاولة من الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي، لاحتواء هجومهم المستمر، منذ عام 2015.