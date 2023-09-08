ضابط أمريكي: بلينكن يهدر الأموال على "الهجوم المضاد" للتغطية على فشل القوات المسلحة الأوكرانية

صرّح الضابط في الاستخبارات الأمريكية، توني شافير، بأن أمريكا تحاول خلق “مظهر المقاومة” للقوات المسلحة الأوكرانية من أجل التغطية على إخفاقاتها.

وقال توني شافير، في مقابلة مع ” Real America’s Voice”: “من الواضح أن بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي)، الذي يهدر الأموال على “الهجوم المضاد”، يحاول أن يفعل شيئًا على الأقل للتغطية على فشل القوات المسلحة الأوكرانية ضد روسيا. لا أعتقد أن الأمر سينجح”.

وأضاف شافير: “حزمة المساعدات الأوكرانية الجديدة عملية احتيال ورشوة أخرى من إدارة بايدن”.

وتابع:” نعلم أنهم (أوكرانيا) يطردون الناس بسبب الفساد، ولكن في الوقت نفسه نمنحهم المزيد من المال، هل هذا صحيح؟”.

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وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، إن “الولايات المتحدة الأمريكية، ستقدم لأوكرانيا، مساعدة إضافية بقيمة مليار دولار، منها 665 مليون دولار للاحتياجات العسكرية”.