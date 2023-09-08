روسية 100%… تعرف على طائرة "سوبرجيت-100" الروسية

انطلقت أول رحلة للطائرة الروسية القصيرة المدى “سوبرجيت-100” (SJ-100). هذه نسخة جديدة من “سوخوي سوبرجيت-100” بمكونات مستوردة. تم تطويرها من قبل موظفي شركة تصنيع الطائرات “إيركوت” الروسية، والتي، بعد تغيير علامتها التجارية، أصبحت تسمى شركة “ياكوفليف”.

قام مصنعو الطائرات بتحسين الإلكترونيات والمظهر على متن الطائرة، وأنشأوا محرك “بي دي-8″، وهو بديل للمحرك الفرنسي الصنع. ومن المقرر الحصول على شهادة اعتماد “سوبرجيت-100” هذا العام.

كيف تبدو طائرة “سوبرجيت-100” الجديدة وما هي خصائصئها الفنية – شاهد الفيديوجراف الذي أعده فريق “سبوتنيك”.

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وفي العام الماضي، كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أمر بتطوير قطاع الطيران الروسي إلى “مستوى جديد وجوهري”. إذ أن قطاع النقل الجوي يتعرض للهجوم في مواجهة العقوبات والقرارات غير الملائمة من قبل “الشركاء الغربيين السابقين”.

كما أشار إلى أن “صناعة الطيران لها أهمية استراتيجية وتلعب دورًا مهمًا في روسيا”، وأضاف: “في الوقت نفسه، من الواضح أن صناعة الطيران لها أهمية استراتيجية للبلد، وتحفز تطوير منتجات عالية التقنية، وتوفر الشحن، وبالتالي، الوظائف في مجمع الصناعات ذات الصلة بأكمله، وتلعب دورًا حاسمًا لضمان إمكانية الوصول إلى وسائل النقل والاتصال بين المناطق، فإن هذا مهم بشكل خاص للأراضي الشاسعة لبلد مثل روسيا”.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أعلنت في العام نفسه، أنه سيتم إنتاج نحو 40 طائرة من “طراز سوخوي سوبرجيت 100” (بمحركات روسية) سنويًا في روسيا خلال السنوات المقبلة.