مقاتلتا "سو-25" روسيتان تنفذان غارة محكمة على مواقع أوكرانية… فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للعمل القتالي لأطقم الطائرة الهجومية “سو-25” التابعة لقوات الفضاء الروسية في منطقة العمليات الخاصة.

وتظهر المشاهد المقاتلتان الروسيتان، وهما تقومان بطلعة جوية مزدوجة، وبعد ذلك تشنان غارات جوية من ارتفاعات منخفضة ضد أهداف عسكرية ومعدات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: “نتيجة الغارات الجوية المنفذة، تم تدمير مواقع ميدانية محصنة مموهة ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية”.

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وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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