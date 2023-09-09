إعلام صيني: المساعدات الغربية لكييف ستذهب هباء منثورا

كتبت صحيفة صينية، بأن المساعدات الغربية لكييف، لن تؤدي إلى تغيير جذري في مسار الأزمة الأوكرانية، لأن القوة العسكرية الروسية، تتجاوز بكثير قوة أوكرانيا.

وقالت الصحيفة: “بغض النظر عن حجم المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، أو الغرب لأوكرانيا، فإن كل ذلك سيكون هباءً ولن يعكس مسار الصراع”.

ونقلت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، عن الخبير العسكري، سونج تشونغ بينغ، قوله: “بغض النظر عن حجم المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، أو الغرب لأوكرانيا، فإن كل ذلك سيكون هباءً، ولن يعكس مسار الحرب”.

وأشار سونغ إلى أن “القوات العسكرية الروسية، أكبر بكثير من القوات الأوكرانية”. وشدد على أن “الأسلحة الغربية لا تضر إلا كييف”.

وفقًا للخبير، فإن استخدام الذخيرة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، والتي تمت الموافقة على توريدها، أخيرًا، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة لصحة سكان أوكرانيا، وللبيئة.

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وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، أن “واشنطن ستسلم كييف، ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار”.