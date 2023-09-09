سلطات: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 39 مرة اليوم الماضي

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الجمعة/السبت، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 39 مرة خلال اليوم الماضي.
وقال المكتب في بيان على تليغرام، “خلال اليوم الماضي، أبلغ المكتب عن 39 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية”.
وأضاف أن القوات الأوكرانية أطلقت بشكل عام 141 قذيفة من أعيرة مختلفة.
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وأضاف المكتب أن مدنيا قتل وأصيب سبعة آخرون.
وتم تسجيل ما مجموعه 92 قصفا مدفعيًا للقوات الأوكرانية في اليوم السابق.
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