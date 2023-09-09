قيس سعيد: تونس ليست على وشك الإفلاس

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، محافظ البنك المركزي مروان العباسي إلى توضيح حقيقة الأوضاع المالية في تونس وطمأنة التونسيين، أن الدولة ليست على وشك الإفلاس.

القاهرة – سبوتنيك. وقال سعيد خلال لقائه مع العباسي، إنه يتعين على لجنة التحاليل المالية القيام بدورها في التصدّي للتمويلات المقنعة للأحزاب عن طريق الجمعيات التي تمثل امتدادا للوبيات، حسب تعبيره.

وأضاف سعيد “هذه اللوبيات تقوم بنشر الأخبار عن إفلاس الدولة، وهي أبواق مأجورة ومسعورة لكننا سنعمل على التصدي لها”.

وتابع قائلا: “تونس تزخر بكل الإمكانيات اللازمة لتجاوز كل الصعوبات انطلاقا من إرادة التونسيين وليس بإملاءات من أي جهة كانت”.

وأكد سعيد ضرورة تطهير البلاد والمؤسسات والتعاون بين كل أجهزة الدولة لرفع التحديات، قائلا: “لا مجال للعودة للوراء أو للتفريط في خياراتنا وقراراتنا أو سيادتنا ومن يريد العبث بالدولة لا مكان له بيننا”.

البنك المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة دون تغيير

ودعا سعيد إلى ضرورة تطوير النصوص القانونية حتى يقوم البنك المركزي بدعم ميزانية الدولة، لافتا إلى أن القوانين الحالية في تونس “وُضعت حتى تستفيد البنوك التجارية، وهذه أموال الدولة والشعب في نهاية المطاف”.