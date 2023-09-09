مركز الرصد الأورومتوسطي يحذر السكان من العودة لمنازلهم في موقع زلزال المغرب.. فيديو

حذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، ليل الجمعة/السبت، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر.

وضرب زلزالا مدمرا المغرب بلغت شدته 7 درجات، ووقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 77 كم جنوب غرب مراكش و60 كم غرب أوكايمدن.

وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، في تغريدة على موقع “إكس”، “قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة”.

وأضاف، “ما لم يكن ذلك ضروريًا، ابتعد عن المناطق المتضررة حفاظًا على سلامتك.. كن حذرًا واتبع تعليمات السلطات الوطنية”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هرع السكان إلى الشوارع جراء الزلزال، وشوهدت مباني متصدعة ودمارا واسعا عقب الزلزال