بفارق زمني ضئيل عن الزلزال المدمر.. هزة أرضية ثانية تضرب المغرب

ضربت هزة أرضية ثانية المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدتها 4.8 درجة على مقياس ريختر.

وقبل قليل، ضرب زلزال مدمر المغرب بلغت شدته 7 درجات، ووقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 77 كم جنوب غرب مراكش و60 كم غرب أوكايمدن.

وضربت الهزة الأرضية الثانية بعد 19 دقيقة فقط من الزلزال الأول الذي بلغت قوته 7 درجات.

ووقعت الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 170 كيلوم متر جنوب غرب مراكش و36 كيلو متر شرق أغادير، وفقا لمركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.

وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر.

وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، في تغريدة على موقع “إكس”، “قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات الأيام المقبلة”.

وأضاف، “ما لم يكن ذلك ضروريًا، ابتعد عن المناطق المتضررة حفاظًا على سلامتك.. كن حذرًا واتبع تعليمات السلطات الوطنية”.

زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب.. فيديو

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هرع السكان إلى الشوارع جراء الزلزال، وشوهدت مباني متصدعة ودمارا واسعا عقب الزلزال