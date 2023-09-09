إعلام: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب إلى 9 وفيات.. فيديو

أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم السبت، بوفاة 4 أشخاص في مدينة ورزازات المغربية جراء الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة في المغرب.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت صحيفة “هسبريس” نقلا عن مصادر محلية، أن “إقليم وزارات سجل سقوط 4 قتلى بعد انهيار المنازل عليهم جراء الزلزال القوي الذي ضرب الإقليم”.

وأضافت الصحيفة، أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة في مدينة ورزازات للبحث عن المفقودين.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام مغربية بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب إلى 9 وفيات.

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وأعلن المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء في وقت سابق اليوم، تسجيل هزة أرضية مركزها إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.