إعلام محلي: عشرات القتلى جراء زلزال المغرب المدمر

قالت وسائل إعلام محلية مغربية، في ساعة مبكرة، اليوم السبت، إن عشرات الضحايا لقوا حتفهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

ونقلت صحيفة “هسبريس” المغربية” عن مصادر مسؤولة في السلطة المحلية بإقليم الحوز، أن الزلزال الذي ضرب المغرب، خلف عشرات القتلى.

وأضافت الصحيفة أن الزلزال خلف ضررا كبيرا بالمباني بالجامعة الترابية مولاي إبراهيم، وعدة مناطق بدائرة أمزميز كازكور.

وأكدت تصريحات متطابقة من دائرة أسني وأمزميز، أن طلوع الشمس سيكشف عن حالة يصعب التنبؤ بها، فالعديد من المنازل سقطت بفعل هذا الزلزال الذي بلغت قوته أكثر من 7 درجات بحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وفقا لصحيفة هسبريس.

ضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب.. فيديو

وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.