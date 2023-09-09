الداخلية المغربية: مصرع 296 شخصا جراء الزلزال المدمر

أفادت صحيفة “كود” المغربية، اليوم السبت، أن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا مصرعهم في منطقتي الحوز وشيشاوة، جراء الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة في المغرب.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر رسمية، أن “عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب عددا من مدن المغرب خلف أكثر من 100 شخص لاقوا حتفهم في حصيلة مؤقتة”.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، مصرع 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات، في حصيلة إلى الثانية صباحا من اليوم السبت، وفقا لموقع “هسبريس”.

وأضافت الداخلية المغربية، أن 153 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكشفت الداخلية المغربية أن الحصيلة المعلنة كانت حتى الثانية صباحا فقط، وجاري العمل على آخر الإحصاءات.

ضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

إعلام محلي: عشرات القتلى جراء زلزال المغرب المدمر

وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الاارتدادية.