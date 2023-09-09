صدت المدفعية الروسية ثلاثة هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك في منطقة سيرجيفكا، حسبما صرح سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الغرب الروسية.
وأضاف سيرغي زيبينسكي، “من أجل استعادة المواقع المفقودة، نفذت وحدات من اللواء 95 المحمول جواً، بدعم من المركبات المدرعة، ثلاث هجمات مضادة على مواقع قواتنا في اتجاه كوفاليفكا. وتم صد جميع الهجمات المضادة بنيران مدفعية المجموعة”.
بالإضافة إلى ذلك، دمرت مدفعية مجموعة “زاباد” مدفع هاوتزر أوكراني قطره M-777، ومدفعا ذاتي الدفع (2S-1 Gvozdika) وطاقم هاون في منطقة بوروفسكايا وأندريفكا وبيشانايا وكراخمالنايا.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 39 مرة اليوم الماضي
أمس, 21:31 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك