الدفاع: المدفعية الروسية تصد ثلاث هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

وأضاف سيرغي زيبينسكي، “من أجل استعادة المواقع المفقودة، نفذت وحدات من اللواء 95 المحمول جواً، بدعم من المركبات المدرعة، ثلاث هجمات مضادة على مواقع قواتنا في اتجاه كوفاليفكا. وتم صد جميع الهجمات المضادة بنيران مدفعية المجموعة”.