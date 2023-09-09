ماسك يوضح سبب رفضه إعطاء خدمات مرتبطة بهجمات للجيش الأوكراني

أعلن الملياردير الأمريكي وصاحب شركة “ستارلينك”، إيلون ماسك، أن شروط خدمة نظام شركته للأقمار الصناعية تحظر استخدامه للأغراض العسكرية، وذلك ردا على التقارير التي أفادت بإحباط هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية على أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.
وكتب ماسك على موقع التواصل الاجتماعي X: “تحظر شروط الخدمة بوضوح استخدام “ستارلينك” في العمليات العسكرية الهجومية، نظرًا لأننا نظام مدني، لذلك طلبوا مرة أخرى شيئا كان محظورا صراحة”.
وأضاف ماسك أن هناك فرقًا بين رفض التصرف بناءً على أوامر أوكرانيا وإجراء تغييرات متعمدة على ستارلينك لإحباطها.
وفقًا لماسك، لم يعد هو ولا أي شخص آخر بأن النظام سيعمل في شبه جزيرة القرم.
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2 سبتمبر, 08:47 GMT
وجاء هذا ردا على ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، أن ماسك أمر بالحد من عمل شبكة الإنترنت الفضائية ستارلينك بالقرب من شبه جزيرة القرم، وبالتالي أحبط الهجوم الأوكراني على الأسطول الروسي، نقلا عن كاتب سيرة ماسك الذاتية، والتر إيزاكسون، والتي ستصدر في 12 سبتمبر القادم.
وبحسب التقارير، فإن ماسك قلق من أنه ردا على “بيرل هاربور الصغير” يمكن لروسيا الرد بأسلحة نووية. وبسبب انقطاع خدمة ستارلينك، فقدت المسيرات الأوكرانية تحت الماء المحملة بالمتفجرات الاتصال وانجرفت إلى الشاطئ.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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