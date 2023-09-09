لجنة الانتخابات الروسية: التصويت في انتخابات عمدة موسكو يتجاوز 20% خلال اليوم الأول

أعلنت لجنة الانتخابات في العاصمة موسكو، صباح اليوم السبت، نسبة المشاركة في اليوم الأول من انتخابات عمدة بلدية موسكو، حيث تجاوزت الـ 20 بالمئة.

وفقا لبيانات لجنة الانتخابات في العاصمة، بلغ عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت ونسبة العدد الإجمالي المدرجين في جداول الناخبين حوالي 1.5 مليون ناخب بنسبة 20.45%.

يذكر أن سكان العاصمة موسكو يمكنهم التصويت بثلاث طرق: شخصيًا وعن بعد من خلال موقع خاصة ومن خلال استخدام منصة التصويت الإلكترونية.