قائد الجيش اللبناني: الوضع على الحدود ينذر بالأسوأ قريبا

قال قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، إن “الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود”.

ونقل الجيش اللبناني في بيان له، عن عون قوله إن “الوضع على الحدود ينذر بالأسوأ قريباً”، مضيفا أن “انتشار الجيش على طول الحدود تتخلله صعوبات كثيرة، سواء طبيعة المنطقة الجغرافية أم نقص الكثير”، حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وأكد أن “العسكريين اللبنانيين يبذلون قصارى جهودهم لحماية الحدود ومنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي”، داعيا “كل مشكك، لزيارة الحدود والإطلاع ميدانياً على الوضع هناك”.

ناقوس الهجرة يدق من جديد في لبنان… والسوريون يسعون للعودة

وأعلن الجيش اللبناني، الشهر الماضي، “توقيف ما لايقل عن 280 سوريا لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية”.

وقالت مديرية التوجيه التابعة للجيش اللبناني، في بيان لها، إن “الوحدات العسكرية المنتشرة نفذت مهمات مختلفة بمؤازرة مديرية المخابرات، يوم 11و12 أغسطس/ آب الجاري، نتج عنها توقيف 150 سوريا في بلدة شدرا ومنطقة خربة الرمان وطريق عام عندقت العوينات – عكار، أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية”.

وأضاف اليبان أن “دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة الشيخ زنّاد – عكار، أوقفتا 130 سوريا و4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت الرأس المدبر للعملية المواطن (ش.س.)”.

هجرة الأطباء بسبب الأزمة الاقتصادية تهدد القطاع الصحي في لبنان

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، رفض لبنان استقبال أيّ مهاجر غير شرعي باستثناء مواطنيها، حتى لو كانت نقطة انطلاقه المياه أو الأراضي اللبنانية.

وحسب قناة “الجديد”، قالت الخارجية اللبنانية في بيان، إن “لبنان تبلغ بانطلاق قارب هجرة غير شرعي من مياهه باتجاه قبرص”، مؤكدة التزام لبنان باستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متنها (القوارب)”.