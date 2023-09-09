بوتين يقدم تعازيه لملك المغرب في تداعيات الزلزال المدمر

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه لملك المغرب محمد السادس بعد التداعيات المأساوية للزلزال المدمر.

وقال الرئيس بوتين في برقية التعزية، الموجهة لملك المغرب، والتي نشرت على موقع الكرملين: “أرجو أن تتقبل تعازي القلبية في العواقب المأساوية للزلزال المدمر، الذي ضرب وسط بلادكم”.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تشاطر الشعب المغربي الصديق معاناته وأحزانه، وأوصى بإيصال كلمات التعاطف والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا، فضلا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 820 قتيلا و672 مصابا

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في وقت سابق اليوم.

ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية، قولها إن “عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا”.