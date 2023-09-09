نيمار ينتزع لقب الهداف التاريخي للبرازيل من بيليه

قاد المهاجم البرازيلي نيمار منتخب بلاده إلى الفوز على ضيفتها بوليفيا 5-1، في مستهل مشوارهما بتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

وتمكن نيمار من تحطيم الرقم القياسي للأسطورة الراحل بيليه كأفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 79 هدفا، بعد تسجيله هدفين في المباراة.

وأعرب نيمار، عن سعادته، مؤكدا أن تحطيم الرقم القياسي لا يعني أنه أفضل من بيليه أو أي لاعب آخر في المنتخب البرازيلي”.

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وانضم نيمار إلى الهلال السعودي، الشهر الماضي، بعقد لمدة عامين، بقيمة 160 مليون يورو (175 مليون دولار)، بالإضافة إلى دفع مبلغ 90 مليون يورو إلى ناديه السابق “باريس سان جيرمان”، مقابل الانتقال إليه، باستثناء المكافآت، ويستمر عقده حتى صيف 2025”.

وقدم الزعيم السعودي، نيمار أمام آلاف من الجماهير في العاصمة السعودية الرياض. وشهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي “النصر” و”الاتحاد” على التوالي.