إعلام: غضب في ألمانيا بسبب إحياء النشاط الاقتصادي في روسيا

وذكر موقع Business Insider نقلاً عن تقرير صادر عن معهد كيل للاقتصاد العالمي أن النشاط التجاري لروسيا ارتفع في شهر أغسطس/ آب الماضي على الرغم من “العقوبات واسعة النطاق”.

وجاء في التقرير أن “عدد سفن الحاويات التي تصل إلى الموانئ الروسية آخذة في الازدياد، على الرغم من العقوبات وضعف الروبل، فإنه يكاد يكون عند المستوى الذي لوحظ قبل النزاع”. وتعتمد حسابات المعهد على بيانات من خدمة الشحن الألمانية FleetMon.