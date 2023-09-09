زلزال المغرب.. فيديو مأساوي لأب يبحث عن أولاده تحت الأنقاض

ويظهر الأب المكلوم وهو ينادي بصوت مفجوع على أطفاله، قائلاً: “يا سيدي ربي، أين ذهب أطفالي؟”، معبرا عن حزنه العميق لفقدانهم في الزلزال، ثم يطلب من المشاهدين أن يترحموا على أرواح أطفاله.