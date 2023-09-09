البرهان يطالب الاتحاد الأفريقي بتصحيح موقفه من الصراع في السودان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أنه لا يرفض السلام والدليل على ذلك قبوله بالعديد من المبادرات بما فيها منبر جدة”.

وطالب البرهان، في كلمة له نشرتها صفحة القوات المسلحة السودانية على “فيسبوك”، (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، الاتحاد الأفريقي بتصحيح موقفه وموقف منسوبيه من الأزمة في السودان، قائلا: “رسالتنا للإتحاد الأفريقي بأنه إذا كان هذا نهجكم فنحن في غنى عن مساعدتكم”.

وأضاف: “لو انحرفت منظمة الإيغاد عن مسارها فنحن كسودانيين قادرين على حل مشاكلنا دون الحاجة لأحد”، متابعا: “لكل من يتقوى بمليشيا الدعم السريع المحلولة فقد ذهبت بغير رجعة وبالإتحاد الأفريقي فرؤيتنا فيه واضحة بأنه ليس مسموحا بتدخله في شأننا الداخلي بشكل غير مقبول”.

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واستنكرت وزارة الخارجية السودانية، أمس الجمعة، تصريحات الناطق الرسمي باسم مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن لبات، ووصفت لغته بـ”الهابطة”، مؤكد أن تعليق لبات لا يستحق ردا عليه.

وفي وقت سابق، قال لبات في بيان: “نشرت بعض وسائط التواصل أخيرا خطابا منحطا يندد بمقابلة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، لمستشار الفريق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، وأخيرا تم توزيع المنشور من طرف سفارة السودان في أديس أبابا”.

وشدد متحدث مفوضية الاتحاد الأفريقي على أن الاتحاد “في مقاربته لأزمة السودان يلتقي بكافة الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية على اختلاف أنواعها بمن فيهم بعض دعائم النظام المخلوع سنة 2019، رغم الاعتراضات الشديدة لبعض القوى التي أطاحت بذلك النظام”.

وكانت قوات الدعم السريع كشفت في بيان لها في 3 سبمتبر/أيلول الجاري عن لقاء جمع مستشارها السياسي عزت يوسف، بموسى فكي في أديس أبابا حيث بحثا “حل الأزمة في السودان وإيقاف الحرب

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وبعدها استنكرت وزارة الخارجية السودانية، لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، مع المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن “لقاء فكي مع ممثل الدعم السريع مخالفة لنظم وأعراف الاتحاد الأفريقي”، مؤكدة أنها “سابقة خطيرة ويمنح المليشيات شرعية لا تستحقها”.

وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أكّد الخميس الماضي، أنه “لم ينقطع عمل جهاز المخابرات السودانية ولا منسوبيه، منذ اندلاع الصراع العسكري مع قوات الدعم السريع، في أبريل/ نيسان الماضي”.

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وأوضح خلال زيارته مقر جهاز المخابرات السودانية أنه “لم تتوقف جهود أفراد المخابرات، ولم تنقطع المعلومات لحظة واحدة، وكانت سببا في نجاح الضربات الموجعة للتمرد العسكري”، وفقا لصحيفة “السوداني”.

وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.