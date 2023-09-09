ممثلة روسيا: مجموعة الـ20 حققت نتائج جادة بشأن الطاقة والمناخ

أفادت سفيتلانا لوكاش، ممثلة روسيا في مجموعة العشرين، بأن دول المجموعة تمكنت من تحقيق نتائج جادة في قمة نيودلهي، حيث عكست كل قضية مصالح الاقتصادات النامية في الجنوب العالمي.

وقالت لوكاش للصحيفيين: “لقد تمكنا من تحقيق نتائج في العديد من قضايا جدول الأعمال المتعدد الأطراف، بدءاً بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان النمو في الأمن الغذائي والمناخ والطاقة”.

وأضافت: “فيما يتعلق بالقصة الأوكرانية، أستطيع أن أقول إنه كانت هناك مفاوضات صعبة للغاية، وقبل كل شيء، نجح الموقف الجماعي لدول البريكس والشركاء الآخرين”.

وتابعت لوكاش: “ما كنا نسمعه طوال العام من أن الصراع الأوكراني يثير تدهور وضع الأمن الغذائي ينعكس الآن بشكل متوازن”.

وأردفت: “ربما كانت هذه واحدة من أصعب مؤتمرات قمة مجموعة العشرين في تاريخ المنتدى على مستوى القادة، الممتد لخمسة عشر عامًا تقريبًا. هذا لم يكن بسبب الخلافات بشأن أوكرانيا فحسب، بل وأيضا بسبب المواقف المختلفة بشأن قضايا مثل تغير المناخ والانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون”.

وأوضحت: “لقد اتفقنا جميعًا، كأعضاء في مجموعة العشرين، على العمل بطريقة موحدة لصالح السلام والأمن وحل النزاعات في جميع أنحاء العالم”.

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