أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن سفن أسطول البحر الأسود دمرت خلال الأسبوع الماضي، 3 زوارق مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة جسر القرم.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: “اكتشفت سفن أسطول البحر الأسود، في أثناء قيامها بمهمة قتالية في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش، زوارق مسيرة أوكرانية، وقامت بتدمير ثلاثة زوارق مسيرة شبه غاطسة حاولت مهاجمة جسر القرم”.

وبحسب بيان الدفاع: “دمرت طائرات البحرية غرب شبه جزيرة القرم 4 زوارق عالية السرعة مع مجموعات إنزال لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ويبلغ إجمالي عددها ما يصل إلى 50 عسكريًا أوكرانيًا”.

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وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).