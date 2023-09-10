وزير الدفاع الإسرائيلي يبلغ نظيره المغربي بإرسال وفد للمساعدة في عمليات الإنقاذ

تحدث وزير الدفاع يوآف غالانت هاتفيا مع نظيره المغربي عبد اللطيف لودي في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد، وأبلغه أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بإرسال وفد للمساعدة في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات الإنسانية في المنطقة المتضررة.

وأضاف غالانت، على ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “جزء كبير من اتفاقيات إبراهيم هو الالتزام المتبادل بين الدولتين بالوقوف إلى جانب بعضهما بعضا في لحظات الأزمة الوطنية. ودولة إسرائيل تمد يدها وستساعد المغرب بقدر الضرورة في هذا الوقت العصيب”.

ووقع المغرب وإسرائيل أواخر عام 2020 اتفاق تطبيع استؤنفت العلاقات بينهما بموجبه بعد قطعها على خلفية الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تضامنه مع المغرب، وقال في برقية تعزية بعث بها للرباط “شعب إسرائيل يتضامن مع أصدقائنا في المغرب في أوقاتهم الصعبة، ويصلي من أجل سلامتهم، وسنساعد قدر الحاجة”.

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في مقطع متلفز نشرته الوزارة على حسابها بمنصة “إكس” مساء اليوم السبت: “قلبنا مع الشعب المغربي، فور ورود التقرير بوقوع كارثة الزلزال، توجهنا للحكومة المغربية وعرضنا (تقديم) مساعدات إنسانية وفريق إنقاذ مستعد للخروج بشكل فوري”.

שר החוץ אלי כהן על הערכות משרד החוץ, בעקבות רעידת האדמה במרוקו: 🇲🇦 pic.twitter.com/UWEXPPv48m — משרד החוץ (@IsraelHebrew) September 9, 2023

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إنه تم التواصل مع معظم المواطنين الإسرائيليين الموجودين في المغرب، والبالغ عددهم 402، فيما لم تتمكن بعد من التواصل مع 17 آخرين.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب عددا من مدن البلاد إلى1037 قتيلا على الأقل، و1204 مصابين.

شهود عيان لـ”سبوتنيك”: عائلات كاملة ضمن ضحايا زلزال المغرب

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الزلزال المدمر أثر على أكثر من 300 ألف شخص بمدينة مراكش المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأفاد شهود عيان بمدينة مراكش لوكالة “سبوتنيك” بأن الأهالي يقيمون ‏في الشوارع حتى مساء السبت، خشية وقوع ردات زلزالية، بعد أن تضررت ‏آلاف المنازل.