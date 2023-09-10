صحيفة تتحدث عن تهديد خطير يواجه القوات الأوكرانية

ذكرت صحيفة أمريكية أن الجيش الروسي بدأ في إنشاء حقول ألغام غير قياسية، الأمر الذي أضحى مشكلة حقيقية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الصحيفة: “حقول الألغام الروسية، وخاصة تلك التي تغطيها نيران غير مباشرة، مثل قذائف الهاون والمدفعية، أو الغارات الجوية، مثل طائرات الهليكوبتر الحربية، تظل مشكلة مستمرة لأوكرانيا طوال الهجوم المضاد”.

وأشار صحيفة “بيزنس إنسايدر” إلى أن مظهر حقول الألغام تغير، إذ أصبحت “غير قياسية” من حيث حجمها وموقعها على الأرض، ما جعل التكتيكات الأوكرانية لتطهيرها أقل فعالية.

وبحسب الصحيفة فإن حقول الألغام تشكل بالفعل تهديدًا خطيرًا لتقدم جنود القوات المسلحة الأوكرانية، والآن أدت طبيعتها غير القياسية إلى تفاقم هذه المشكلة.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صحيفة غربية تتحدث عن تكتيكات يستخدمها الجيش الروسي ضد القوات الأوكرانية

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ممثلين في سلطات كييف، أن أوكرانيا واجهت كثافة “لا تصدق” في حقول الألغام في أثناء محاولتها شن الهجوم المضاد.

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