"دي بي في"… مدفع رشاش روسي بقدرات خارقة

تطور روسيا أنواعا مختلفة من المدافع الرشاشة يمتلك كل منها مميزات تجعله الأفضل عالميا، في فئته، ويشمل ذلك الأنواع التي يتم التحكم فيها عن بعد.

ويمثل المدفع الرشاش “دي بي في” نوعا من المدافع الرشاشة الروسية المصممة للعمل على المنصات القتالية، التي يتم التحكم فيها عن بعد، حسبما ذكر موقع “روس أوبورون إكسبورت” الروسي.

لا يفلت منه أحد… مدفع رشاش خفيف تستخدمه الدبابات الروسية

ولفت الموقع إلى أن تلك المحطات تمكن الجيوش الحديثة من استخدام مدفع “دي بي في” على متن أنواع مختلفة من المركبات القتالية سواء كانت دبابات أو مدرعات، إضافة إلى إمكانية استخدامه على متن الوحدات البحرية ومنصات القتال الثابتة.

المواصفات الفنية

عيار الطلقات: (12.7 * 7.62 ملم). مخزن الطلقات: 300 أو 500 طلقة. الوزن دون طلقات: 250 إلى 300 كيلوغرام.

ولفت الموقع إلى أن المدفع الرشاش الروسي تم تصميمه للعمل في جميع الظروف الجوية، ويمكنه الاشتباك مع الأهداف البشرية التي تستخدم دروعا واقية من الرصاص.

4 مدافع رشاشة روسية لتدمير الأهداف البرية والجوية بطلقات 12.7 ملم

وتتميز المدافع الرشاشة عيار 12.7 ملم بقدرتها على الاشتباك مع قائمة واسعة من الأهداف البرية مثل المدرعات الخفيفة وجنود المشاة في مدى يصل إلى ألفي متر، بينما تشتبك مع الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات وسرعات منخفضة في مدى 1500 متر.

يذكر أن قائمة المدافع الرشاشة الروسية الثقيلة التي تستخدم طلقات عيار 12.7 ملم تشمل أنواعا أخرى منها المدفع الرشاش “كورد”، والمدفع الرشاش “6 بي – 49” والمدفع الرشاش “6 بي – 50”.